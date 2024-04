Autovelox in viale Pichat: "Non sono omologati", intanto arriva il nuovo decreto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Il sindacato di polizia locale Snater ha denunciato la scelta del Comune di attivare l’autovelox presso via Berti Pichat, che non sarebbe omologato". Lo dichiara il capogruppo leghista in Comune, Matteo Di Benedetto, dopo l'annuncio del Comune.

Intanto, a fine maggio è attesa l'approvazione del nuovo decreto autovelox, che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada: "Chiediamo chiarimenti al Comune e, su questo, presenteremo una interrogazione urgente - continua Di Benedetto - Sarebbe irresponsabile, infatti, procedere senza tutta la documentazione del caso. L’amministrazione deve essere prudente e non agire presa dalla fretta di rimpinguare le casse comunali”.

"Se ciò fosse vero l’Amministrazione comunale aggiungerebbe confusione a confusione complicando sempre più la vita dei bolognesi e continuando ad agire al di fuori delle regole - attaccano Lanfranco Massari, segretario Forza Italia di Bologna, e Nicola Stanzani, capogruppo Forza Italia Consiglio Comunale - Chiediamo a nome di tutti i cittadini di Bologna che il Comune faccia subito chiarezza e dica, per una volta, come stanno realmente le cose. Ciò è assolutamente necessario per il rispetto dei cittadini, a maggior ragione dopo la recente sentenza che ha annullato un verbale per mancata omologazione".

Cosa prevede il nuovo decreto

La nuova disciplina si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni, fa sapere il Ministero dei Trasporti.

Inoltre sono dettate regole stringenti sul collocamento degli autovelox che potranno essere posizionati in aree:

ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;

dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In ambito urbano, non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata;

per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.

"Per arginare l’eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso, si prevedono distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox - continua il Ministero guidato da Matteo Salvini - i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Anche questi dispositivi, peraltro, devono essere resi visibili al cittadino.

Il testo è frutto di un ampio confronto con ANCI e UPI, con le quali si sono tenute tre riunioni in sede tecnica, oltre che numerosi incontri informali, al fine di definire una posizione condivisa sui contenuti del decreto. Si evidenzia, altresì, che gran parte delle modifiche richieste sono state accolte".