Prevenire l'eccesso di velocità e aumentare così la sicurezza per gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni. Per evitare che la zona - attraversata dalla Bazzanese - continui a essere teatro di incidenti stradali anche molto gravi (l'ultimo proprio qualche giorno fa, dove ha perso la vita la 19enne Hanin Jemmali). Per questo motivo il Comune di Zola Predosa ha voluto installare nelle proprie frazioni otto nuovi "Velobox", le colonnine arancioni progettate per ospitare il sistema di rilevazione della velocità.

Dove sono stati posizionati

I Velobox si trovano a San Pancrazio (su via Risorgimento prima e dopo il centro abitato), a Madonna Prati, in via Garibaldi prima e dopo il cimitero comunale e a Riale (in via Risorgimento vicino al parcheggio del centro sportivo).

Come funzionano

Le colonnine possono misurare la velocità dei mezzi in entrambe le direzioni, ma non sono sempre attive: spetta alla Polizia Locale, infatti, predisporne il funzionamento "con contestazione immediata e in presenza della pattuglia", spiega il Comune. Sta agli agenti quindi decidere in quale colonnina collocare il dispositivo di rilevazione della velocità, in base al comportamento degli utenti della strada e l'andamento del traffico.

Il commento del sindaco

La novità sembra aver suscitato qualche polemica da parte dei cittadini di Zola Predosa. Perplessità e rimostranze che hanno spinto il sindaco Davide Dall'Omo a intervenire con un lungo post su Facebook per spiegare i motivi e gli attesi effetti dell'installazione dei nuovi Velobox: "Sfatiamo il falso mito del 'fare cassa': i velobox verranno impegnati, dalla Polizia Locale saltuariamente e a rotazione, pertanto non ci attendiamo affatto chissà che importi di multe", ha detto Dall'Omo, spiegando che l'alternativa di posizionare cartelli segnalatori "con scritto 'attenzione limite dei 50'" sarebbe stata meno efficace perché "nessuno li avrebbe considerati".

"Il tema velobox, quindi, è la velocità delle auto e nient’altro", prosegue il primo cittadino, che annuncia anche di richiedere un incontro urgente con l'Anas e gli altri Comuni lambiti dalla Nuova Bazzanese per parlare di come rendere più sicuro e percorribile l'Asse attrezzato.