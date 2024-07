Autovelox: Orioli, "Berti Pichat? È il dispositivo che fa meno multe in città"

Sarà nuovamente il tema degli autovelox a tenere banco il 12 luglio nel corso del question time nell’aula di Palazzo d’Accursio. Questa volta a porre il tema all’attenzione dell’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli, sarà il consigliere della Lega, Marco Venturi. Una richiesta di chiarimento che ha come obiettivo un dispositivo in particolare, quello di viale Berti Pichat.

Il velox, installato il 3 maggio scorso, in quasi due mesi di ‘servizio’ è già finito al centro di un turbine di critiche e polemiche. In base ai dati ttenuti dai consiglieri di Fratelli d’Italia tramite un'interrogazione, anticipata dal Resto del Carlino, infatti, ha già immortalato 523 trasgressori, quasi 10 trasgressori al giorno.

Orioli: “l’autovelox in viale Pichat fa meno multe di altri”

“L'autovelox in viale Berti Pichat? Secondo me bisogna un po' cambiare narrazione sugli autovelox, perché non mi pare che questo sia un autovelox che fa cassa. Anzi, dai dati, si conferma che è sicuramente che si tratta dell'autovelox che fa meno multe in città”, è la replica dell'assessora Orioli, che risponderà in aula alle domande di Venturi.

“Il tema per noi non è certamente quello di fare cassa – ricorda l’assessora - il tema è quello di abituare e responsabilizzare le persone ad andare più piano. Leggo che ci sarebbero due persone un po' distratte, che superano il limite di velocità in quel punto dove siamo in curva di oltre 40 km orari allora”, segnala Orioli. Correndo troppo in auto “le persone rischiano la loro vita e mettono a rischio la vita degli altri, - conclude Orioli - questo è un messaggio che deve passare”

La posizione di FdI

"Quanto emerge dai dati ricevuti tramite interrogazione è quel che sosteniamo da tempo: gli autovelox non servono per 'salvare vite' come dice Lepore, ma sono un vero e proprio multificio per fare cassa ai danni dei cittadini", sottolinea il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco Sassone. "Quasi tutte le sanzioni, infatti, sono state elevate a chi ha superato il limite di meno di 10km/h - spiega - . Non stiamo parlando di pericolosi pirati della strada. Questa scelta scellerata della Giunta comunale, che purtroppo porterà all’installazione in totale di ben 10 nuovi autovelox in tutta la Città, non porterà quindi a nulla di buono se non vessare i bolognesi. Non ci sarà poi una diminuzione degli incidenti, come emerge dai dati che abbiamo riguardo gli altri autovelox già presenti. Il Comune riveda queste scelte e blocchi l’installazione dei nuovi velox. Così come dovrebbe rivedere la scelta della Città 30 - conclude - visto che numerosi studi hanno dimostrato che non diminuisce gli incidenti ma aumenta solo l’inquinamento".

I nuovi autovelox in città

Dopo quello di viale Berti Pichat, attivato a maggio, è entrato in azione il dispositivo in viale Lenin, acceso dai primi di giugno, seguito da quello in viale Togliatti, attivo da metà giugno, da quello di via Cavina, operativo dai primi di luglio. L’ultimo velox ad entrare in azione, in viale Sabena, sarà attivato entro fine estate.

Quasi 10 multe al giorno

Dai dati ufficiali ottenuti dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, infatti, emerge che i rilevatori posizionati nei due sensi di marcia individuano molto spesso delle irregolarità.

In particolare, il velox - nel periodo che va dall’installazione il 3 maggio scorso al 26 giugno - avrebbe ‘pescato’ quasi 10 tra automobilisti e motociclisti al giorno. Per i consiglieri di Fratelli d’Italia, però, anche per via della vicinanza del semaforo, a correre davvero sono pochissimi.

Tanti superano il limite tra i 10 e i 40 km orari

In base ai dati, la maggior parte dei trasgressori hanno superato il limite di velocità di qualche chilometro, ma sono rimasti entro la soglia dei 60 km orari in un tratto dove il limite è dei 50: dalle rilevazioni sono stati 442 nel mese e mezzo preso in esame.

Numerosi anche coloro che viaggiavano tra i i10 e i 40 chilometri orari in più rispetto al consentito: sono stati 79 nel periodo considerato e, pagando sanzioni tra i 173 3 i 649 euro, hanno fatto incassare 13.667 euro.

Due, inoltre, sono stati ‘pizzicati’ mentre correvano a una velocità superiore ai 90 chilometri orari in un tratto di strada molto trafficato. Uno sgarro costato a chi l’ha commesso tra i 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Dati significativi destinati nelle prossime ore a riaccendere la discussione nell'aula di Palazzo d'Accursio.