L'Avis di Ozzano compie 50 anni: il sindaco Lelli consegna una targa

L'Avis sezione di Ozzano compie 50 anni, un traguardo importante per l'associazione che da anni opera sul territorio, e nei giorno scorsi c'è stata una premiazione in sala di consiglio. Il sindaco Luca Lelli ha infatti consegnato una targa al presidente della sezione di Ozzano Agostino Zaccarelli e una pergamena ricordo a Nerina Cazzola e Giancarlo Sacchelli che ancora risiedono a Ozzano e che 50 anni fa, nel 1971, proprio nella sala consiliare del Comune, sottoscrissero l'atto costitutivo della sezione comunale AVIS.

"Siamo orgogliosi - spiega il sindaco - di festeggiare un anniversario così importante e significativo per tutta la nostra comunità. 50 anni di presenza dell'Avis e' il raggiungimento di un traguardo significativo a dimostrazione anche della grande sensibilità che hanno i cittadini ozzanesi. I donatori benemeriti sono tanti e alcuni di loro hanno raggiunto un numero davvero considerevole di donazioni tanto da venire premiati con la medaglia d'oro con diamanti. Per i due soci fondatori Nerina e Giancarlo, conclude il Sindaco, deve essere una grande soddisfazione vedere come l'iniziativa avuta da loro 50 anni ha dato vita ad una sezione ancora molto attiva e presente sul territorio, impegnata nella donazione del sangue come attività principale, ma anche in tante altre attività di volontariato".