Ayrton Senna, a Imola un minuto di silenzio per il campione scomparso 30 anni fa | FOTO

Un minuto di silenzio per ricordare Ayrton Senna, il campione di F1 che alle 14.17 del 1 maggio del 1994 si scontrò con la su Mac Laren alla curva del Tamburello del circuito di Imola, perdendo la vita. È così che, a 30 anni di distanza dalla tragica scomparsa del campionissimo, preceduta il giorno prima da quella di Roland Ratzenberger alla curva della Tosa, Imola ricorda l’uomo e lo sportivo.

Cancelli aperti all’Autodromo di Imola per i tantissimi tifosi che vogliono ricordare Senna e ingresso gratuito del pubblico in pista fino alle 18. Per tutta la giornata, poi, chi vorrà potrà vedere i cimeli del pilota brasiliano al museo Checco Costa.

Alle 14.17, ora dell’incidente di Senna al Tamburello, un minuto di silenzio

Anche il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e sui colleghi del Brasile, Mauro Vieira e dell’Austria, Alexander Schallenberg hanno rispettato il minuto di raccoglimento. Partecipano alla cerimonia anche Bruno Senna, nipote d’arte di Ayrton, figlio della sorella Viviane. A fare gli onori di casa, il sindaco di Imola Marco Panieri, l’amministratore delegato di Formula One, Stefano Domenicali e il presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi.

Alle 16.30 nella sala stampa dell’Autodromo verrà proiettato il documentario su Ratzenberger, seguito alle 16.45 dalla presentazione del libro del giornalista Franco Nugnes dal titolo ‘Senna - Le verità’ edito da Minerva. In serata, alle 21, al teatro comunale Ebe Stignani andrà in scena lo spettacolo ‘Fresi racconta Senna’, un monologo sulla vita di Ayrton raccontata dall'attore Stefano Fresi.

Il ricordo di Cesare Cremonini

"Ero a Imola il primo Maggio 1994, nella tribuna davanti al rettilineo, insieme a mio padre e mio fratello. Ricordo ogni momento di quella giornata, dalla partenza al mattino presto fino al rombo dell’elicottero che portava Senna verso l’ospedale Maggiore di Bologna. Di quel giorno mi è rimasto dentro il silenzio che ci ha accompagnato fino a casa - scrive su Facebook Cesare Cremonini - . Perché la morte di un poeta è così diversa da tutte le altre? Non è così quando muore un eroe. Alla morte dei poeti non ci sono favole da tramandare ai posteri, gesta da emulare. Quando muore un poeta quel che resta è qualcosa di profondo e misterioso come succede con le divinità. È questo che ha lasciato Senna, che non era un eroe. Nella letteratura dello sport, Senna è stato un poeta". "Io sono diventato un po’ più grande quel primo maggio a Imola - aggiunge - . Le domeniche non hanno più avuto lo stesso sapore infantile. Di carezze e bisticci. Un po’ di quel silenzio mi è rimasto dentro e qualche anno dopo è diventato musica. 'Da quando Senna non corre più non è più domenica'".