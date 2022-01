Viavài nel B&B e mancato controllo del Green pass: il questore lo chiude per 15 giorni

Il Questore di Bologna Isabella Fusiello ha disposto la sospensione dell’autorizzazione relativa all’attività di un Bed & Breakfast, in via Boldrini nr.16, per non rispetto della normativa vigente ed in particolare le disposizioni anti-covid-19.

Il controllo è stato effettuato a seguito di alcune segnalazioni in merito ad un viavài di persone, così il 27 dicembre 2021 la squadra investigativa della Divisione della Polizia Amministrativa è entrata all'interno dei locali.

Ha accertato che vi erano alloggiati tre ospiti, la cui presenza non era stata regolarmente comunicata alla Questura. La mancata comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza costituisce violazione delle normative . Dagli accertamenti, è emerso inoltre che nelle aree comuni della struttura non era presente la cartellonistica indicante le misure di prevenzione anticovid-19 e che al momento del check-in degli ospiti, a questi ultimi non veniva richiesto il green pass.

L'autorizzazione è stata sospesa per durata di 15 giorni.