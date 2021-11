Il b&b 'Via delle Idee' a Tu si que vales."Gerry Scotti: "Andate da questi ragazzi a Bologna"

Il progetto del bed&breakfast “Via delle Idee” al programma Tu si que vales, sabato 30 ottobre, con Giovanni e Agnese che hanno raccontato la loro esperienza, accompagnati sul palco del talent show da Giacomo Busi, progettista e responsabile delle attività educative: "Collaborazione e inclusione sono i due concetti che stanno alla base del nostro bed&breakfast, un’attività che forma i ragazzi-host e li impegna in un vero e proprio lavoro che dall’apertura ad oggi ci sta dando molte soddisfazioni. Poter raccontare tutto questo lavoro al grande pubblico è stato per Agnese e Giovanni una vera e propria gioia”.

Ma non solo, il grande valore del progetto e forse anche le parole di incoraggiamento di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi hanno portato anche a un grande risultato: prenotazioni, Like sui social e richieste di contatto hanno avuto un’impennata.

"Una spinta importante che mette i ragazzi ulteriormente alla prova, ma che è anche promessa di grandi gratificazioni. In Italia già in diversi hanno preso esempio da noi"

E Rosanna De Sanctis, presidente di Associazione di Idee pensa già al futuro: "Dopo la messa in onda sono stati in tantissimi a contattarci e a prenotare il nostro appartamento. Una spinta importante che mette i ragazzi ulteriormente alla prova, ma che è anche promessa di grandi gratificazioni. In Italia già in diversi hanno preso esempio da noi. Ma non ci fermiamo: stiamo lavorando per arricchire i soggiorni con esperienze, laboratori e visite guidate dedicate ai nostri ospiti. E tutto quello che facciamo, lo facciamo con una equipe educativa che lavora per fornire servizi e interventi formativi che, valorizzando le differenze, agevolano le persone in situazione di disagio nel loro percorso di crescita personale e sociale».

Ma la gioia più grande dei ragazzi è stata conoscere i personaggi che seguono in tv e ballare con la vincitrice di Amici Giulia Stabile!

“Via delle Idee” è un bed and breakfast “speciale” collocato nel pieno centro di Bologna (in via Saragozza) che si fonda prima di tutto su un’idea di inclusione. Giovanni, Agnese e gli altri ragazzi con sindrome di Down che seguono speciali percorsi di autonomia presso Casa delle Idee (un progetto di Associazione d’Idee www.associazioneidee.net) hanno aperto l’attività di accoglienza in piena pandemia, accettando una sfida difficile ma indispensabile per continuare un percorso di autonomia e indipendenza. I fondi raccolti dal b&b servono per sostenere l’associazione e poter così garantire il proseguimento delle attività in essere e sviluppare nuovi progetti dedicati a soggetti con fragilità.

Associazione d’Idee nasce a Bologna grazie a Rosanna De Sanctis e Rita Mastellari e alla loro volontà di costruire una società più solidale, capace di tutelare i diritti delle minoranze, anche attraverso la diffusione di iniziative culturali, formative, ricreative che contribuiscono a creare una diversa sensibilità collettiva. L’associazione lavora per fornire servizi e interventi educativi che, valorizzando le differenze, agevolino le persone in situazione di disagio nel loro percorso di crescita personale, e sociale.