Babbi Natale in bici per i bimbi: il Sant'Orsola si tinge di rosso | VIDEO e FOTO

Tanti Babbi Natale in bici sono arrivati all’IRCCS Policlinico di Sant'Orsola per portare i regali ai piccoli pazienti della Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva.

E' la pedalata solidale dei “Babbi Natale in bici per il cuore”, l’iniziativa , alla sua quarta edizione, organizzata dalla Asd Maverix per Piccoli Grandi Cuori

I bambini con cardiopatia congenita ricoverati in Reparto insieme ai loro genitori hanno potuto vivere un momento di gioia a sorpresa di gioia al fianco delle psicologhe, dei volontari e delle assistenti sociali dell’associazione Piccoli Grandi Cuori e del personale medico sanitario. L'idea è nata grazie ad Andrea Mambelli (Asd Maverix Bologna) che ha lanciato la biciclettata benefica per Piccoli Grandi Cuori.

Partiti da Casalecchio di Reno i ciclisti si sono radunati in Piazza Maggiore per attendere i cittadini bolognesi che si sono uniti spontaneamente alla biciclettata portando anche loro un dono nuovo per i bimbi ricoverati in Ospedale. Dopo aver percorso le vie centrali del Policlinico sfilando con le loro bici, i ciclisti travestiti da Babbo Natale sono giunti davanti all’ingresso del Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva per lasciare i loro sacchi di doni.