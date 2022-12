Babbi Natale in bicicletta consegnano regali ai bimbi ricoverati

Sacchi pieni di regali e dolcetti per i bambini cardiopatici ricoverati all'ospedale Sant'Orsola. Li hanno portati questa mattina i Babbi Natale in bicicletta, a Bologna, replicando l'iniziativa benefica avviata l'anno scorso. I ciclisti travestiti da Santa Claus sono partiti questa mattina alle 10, con ritrovo vicino all'albero di Natale di piazza Nettuno, per dirigersi al Policlinico: carichi di doni, hanno dunque replicato la corsa a favore dei piccoli pazienti del reparto di Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell'età evolutiva del Policlinico, promossa dalla Asd bolognese Polisportiva Maverix per l'Associazione piccoli grandi cuori.

Spiega in piazza Andrea Mambelli, che insieme ad Alberto Orsi ha ideato la biciclettata benefica l'anno scorso: "Vogliamo regalare ai bimbi un momento di spensieratezza e divertimento. È il secondo anno, siamo una quarantina: come affluenza aumentiamo e lungo il percorso qualcun altro 'Babbo Natale' si unirà. I regali sono stati sempre raccolti su base volontaria, chi vuole lo fa o dona qualcosa, non chiediamo niente".

(Dire)