Doni ai piccoli pazienti ricoverati: la 'brigata' di Babbi Natale arriva in bicicletta

Babbi Natale in bicicletta per consegnare regali ai bimbi ricoverati. E' la la quarta edizione dell’appuntamento con ritrovo vicino all'albero di Natale di piazza del Nettuno per dirigersi al Policlinico Sant'Orsola con sacchi pieni di regali e dolcetti per i bambini cardiopatici ricoverati. I regali arrivano sulle due ruote, replicando l'iniziativa benefica avviata tre anni fa. I ciclisti travestiti da Babbo Natale partiranno il 16 dicembre alle 10. L'idea è nata grazie ad Andrea Mambelli (Asd Maverix Bologna) che ha lanciato la biciclettata benefica per Piccoli Grandi Cuori.

L’invito all'iniziativa, promossa dalla Asd Maverix Bologna per l'Associazione piccoli grandi cuori, è rivolta a tutti i cittadini, a chiunque voglia fare una biciclettata o semplicemente consegnare un dono da portare ai piccoli pazienti: "Vogliamo regalare ai bimbi un momento di spensieratezza e divertimento” dichiara Mambelli "siamo un centinaio, come affluenza aumentiamo e lungo il percorso. I regali - spiega - sono stati sempre raccolti su base

volontaria, chi vuole lo fa o dona qualcosa, non chiediamo niente".

“Sono nata in Gargano e vivo a Bologna da 14 anni, per me i Maverix e la passione per la mountain-bike sono le chiavi per potermi sentire a casa in una regione che mi ha, di fatto, adottata - spiega Michela Paglia (Asd Maverix Bologna-OMG) - La bici per me rappresenta la fuga dalla città, l’immersione nella natura, ma anche la nascita di amicizie vere, che ti aspettano, ti incoraggiano, ti aiutano a migliorare, ti soccorrono quando cadi e gioiscono con te quando impari a fare percorsi o passaggi che prima non sapevi fare. Chiunque venga catturato da questo sport usa parole diverse per descrivere la sua devozione. Di base le nostre bici sono adatte alla montagna, che è evasione, divertimento, ma anche poesia, filosofia, il luogo dove cerchiamo risposte alle nostre esigenze personali. Iniziative come questa sono l’occasione per fare un’azione buona, capire realmente cosa dovrebbe rappresentare il Natale per tutti noi. È un privilegio poter regalare un piccolo sorriso a dei bambini che, a differenza nostra, non possono uscire ed organizzare escursioni, sono loro i “grandi” di questa storia, e noi coloro che possiamo

solo imparare dalla loro immensa forza. Per me e le mie amiche di squadra è anche un’occasione per far capire che questo non è uno sport prettamente maschile ma che anzi, in questi anni, ha visto aumentare le quote rosa. Fino a qualche anno fa era davvero difficile trovare attrezzatura e abbigliamento da mountain-bike femminile. Oggi le cose stanno cambiando, ed io e le altre donne Maverix: Alice, Eleonora, Melinda, Lucia, Teresa e Valeria, non possiamo che gioirne. Questo sport, come la beneficenza, è aperto a tutti e, dal mio punto di vista, da grandi insegnamenti e valori, che vanno ben oltre il benessere fisico”.

Dove portare i regali

Possono essere recapitati direttamente alle 10:00 del 16 dicembre in Piazza Maggiore, fino alle 10:30 e in uno

dei punti di raccolta (chiedere info ad Andrea 3295365171 o scrivere a Michela michelapaglia@gmail.com).