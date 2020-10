Controlli in Bolognina, clienti ricercati e lavoro nero: chiuso un barbiere

I Carabinieri della Stazione Navile, la Polizia Locale del Comune di Bologna e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna hanno eseguito i controlli ai pubblici esercizi della Bolognina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante l’ispezione di un paio di saloni adibiti a barbiere, sono state riscontrate diverse irregolarità, di natura amministrativa e penale.

In particolare, all’interno di un salone, vi erano due clienti, cittadini marocchini, ricercati dalle Forze di polizia perché, gravati da provvedimenti di espulsione dal territorio italiano, quindi non avevano ottemperato alle disposizioni che gli erano state impartite dalle Questure di Gorizia e Bologna. Si tratta nei confronti di un 23enne e un 30enne che sono stati denunciati per inottemperanza all’ordine del Questore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il titolare di un altro locale è stato denunciato perché si avvaleva di manodopera in ero, ossia un dipendente sprovvisto di regolare contratto di lavoro. In questo caso, il barbiere è stato sottoposto alla sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzionato per alcune migliaia di euro, a seguito di altre irregolarità amministrative emerse durante il controllo.