Naso rotto e via il portafogli: baby gang scatenata in centro, scattano le manette

Il quadro si è fatto più chiaro con il passare delle ore: ci avevano già provato, poi la vittima nel fast food. Un gruppo di ragazzini è stato arrestato nella serata di ieri per rapina e tentata rapina. Gli episodi, accaduti in rapida sequenza, hanno visto come vittime del gruppo -due ragazzi di sedici e due di diciassette anni- dei loro coetanei, uno dei quali soccorso dal 118 con il naso rotto.

La polizia si è messa sulle tracce della banda quando un ragazzo ha fermato una volante per strada: poco prima, al McDonald's di via Indipendenza, si era consumata una aggressione a scopo rapina. un gruppo di quattro ragazzini, dai modi arroganti e attaccabrighe, avevano cominciato a importunare una coppia di coetanei, che stava mangiando. Una volta circondati, al ragazzo vittima è arrivato un diretto al volto, che gli ha fratturato il setto, si saprà poi.

Il gruppo è poi entrato in possesso del portafogli del ragazzo, sotto lo sguardo attonito di chi stava accanto, e si è allontanato. Una volta allertate le forze dell'ordine sono quindi cominciate le ricerche dei presunti responsabili (uno di loro portava un vistoso scaldacollo calato sul viso al momento della rapina). Indizio fondamentale è arrivato dallo smartphone della vittima: qualcuno aveva appena pagato del cibo al Burger king di Piazza medaglie d'oro.

Subito le volanti si sono dirette sul posto, trovando i quattro ancora intenti a pasteggiare e a scambiarsi la carta del ragazzo vittima per prendere da bere e da mangiare. Alla vista degli agenti i quattro no avrebbero opposto particolare resistenza. Nel frattempo però erano arrivate altre segnalazioni, in particolare una in via Piella, dove poco prima dell'episodio occorso al McDonald's un altro ragazzo era stato circondato e importunato, con il preciso scopo della rapina. Fortunatamente, in questo caso, un passante aveva gridato mettendo in allarme il gruppo dei quattro che si era poi allontanato.

Dopo gli accertamenti di rito e dopo avere perquisito i ragazzi trovando loro addosso tutte le cose appartenute al 17enne, i ragazzi -tutti tranne uno con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio- sono stati portati al carcere minorile del Pratello, mentre la vittima ne avrà per una decina di giorni di prognosi.