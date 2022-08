Baby gang in pieno centro: ragazzini picchiati e rapinati, poi la fuga in massa

Il copione che si ripete, con purtroppo il solito esito. Baby gang in azione in pieno centro storico a Bologna, dove due ragazzini di 14 e 15 anni -come riporta il Resto del Carlino- sono stati picchiati e rapinati a due passi dalla centralissima via D'Azeglio e da piazza Maggiore.

Tutto si sarebbe consumato l'altro ieri, più o meno con il solito copione di sempre. Vittime due ragazzi di 14 e 15 anni che avevano imboccato vicolo Spirito Santo, una piccola stradina laterale a piazza dei Celestini che scorre parallela a via Val D'Aposa.

Qui, con la scusa pare di una indicazione stradale, un gruppo di sei ragazzi più o meno coetanei delle vittime avrebbe circondato i due minorenni. Di lì l'escalation prima verbale e poi fisica, per finire con l'intimidazione e l'ordine di consegnare tutto, cellulare e portafogli. Nonostante la schiacciante inferiorità numerica i due ragazzi però hanno detto no al ricatto, ed è iniziato così il pestaggio. E' andata peggio a una delle due vittime, che poi è dovuto correre in ospedale per farsi curare: prognosi dieci giorni.

Nel frattempo però qualcuno aveva avvertito le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto pochi minuti dopo. Troppo tardi comunque, dal momento che il gruppo si era già sciolto e qualcosa alla fine il branco è riuscito comunque a rapinare. I due ragazzini, accompagnati dai genitori, si sono poi recati il giorno dopo a presentare regolare denuncia. Ora sono in corso indagini per identificare i presunti autori: una mano potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona.