Baby gang in azione: giovane rapinato con un coltello in Bolognina

Un bottino misero, appena venti euro, ma la consapevolezza di essersi atteggiati a duri della strada. Un 19enne è rimasto vittima l'altra sera di una rapina a opera di una baby gang, in Bolognina. Dietro minaccia di una piccola lama, presunto capo del gruppo ha obbligato il ragazzo, in compagnia di una ragazza, a consegnare il portafoglio per evitare spiacevoli conseguenze. A riportare la vicenda è il Resto del Carlino.

Il tutto sarebbe avvenuto in via Algardi, non lontano da piazza dell'Unità. Qui il ragazzo -secondo quanto riportato- stava rincasando intorno a mezzanotte con la ragazza, quando davanti a loro si è materializzato davanti a loro un gruppo di ragazzi, con un atteggiamento inequivocabile. Poi il classico pretesto: quello che si è intuito essere il capo del gruppo ha chiesto prima un accendino, poi fattosi più vicino ha estratto la lama e ha intimato il giovane di consegnare il portafoglio.

Tornato a casa il giorno dopo il giovane è andato a fare denuncia con la madre. Non è la prima volta che giovani e meno giovani restano vittime di piccole rapine a opera di gruppi di giovani. Lunedì in via Codivilla era capitato a un gruppo di ragazzi venire preso di mira da una baby gang, mentre la domenica prima una tentata rapina era finita con un accoltellamento in zona stazione.