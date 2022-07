Baby gang in azione in Riviera: scatta la rapina, vittima un minorenne bolognese

Minorenne rapinato in riviera a Bologna, per mano di una baby gang. Come riporta Riminitoday i carabinieri del Radiomobile di Riccione hanno fermato due minorenni di origini nordafricane mentre un terzo, è stato denunciato per porto di strumenti atti ad offendere.

La vittima, intorno alle 2,30, della notte tra domenica e lunedì ha chiesto aiuto ai carabinieri denunciando di essere stato avvicinato da un gruppo di giovanissimi nordafricani e sotto la minaccia di un coltello costretto a consegnare lo smartphone.

Grazie all'applicazione di geolocalizzazione i militari dell'Arma hanno tracciato il telefonino precipitandosi nel punto segnato dal gps. Sul lungomare della Libertà i carabinieri hanno trovato i tre ragazzini che bivaccavano tra le panchine dormendo beatamente.

Controllati, non solo è spuntato il cellulare provento di furto ma, anche, un secondo smartphone risultato essere stato rubato nel milanese lo scorso 1 luglio oltre a carte di debito, tessere sanitarie e collanine spezza il tutto di dubbia provenienza. Perquisiti prima di essere portati in casema, uno dei minorenni risultato risiedere nel mantovano è stato trovato in possesso di una mannaia da macellaio, che gli è valsa la denuncia a piede libero, mentre gli altri due ufficialmente senza fissa dimora riconosciuti dalla vittima come autori della rapina sono stati sottoposti a fermo e trasferiti al Centro di Prima Accoglienza per i minorenni.