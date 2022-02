Baby gang a Borgo Panigale: rapina a 14enne, si moltiplicano gli episodi

Dopo l'episodio dei dodicenni rapinati mentre si recavano in piscina, un nuovo episodio con un minore vittima di una baby gang, sempre a Borgo Panigale. I fatti, secondo quanto riportato dala stampa locale, risalirebbero a mercoledì, dove a essere rapinato sotto minaccia è stato un 14enne.

Il modus operandi sarebbe stato sempre il medesimo: il ragazzo, in compagnia di un amico, sarebbe stato avvicinato da due o più soggetti, travisati in qualche modo. Dopo aver messo in fuga gli amici della vittima, due ragazzi poco più grandi -descritti come minorenni- dietro minaccia di una lama si sarebbero fatti consegnare tutto quanto era di valore dal ragazzino vittima, perfino il giubbotto e le scarpe oltre che il cellulare, il portafoglio, i biglietti dell'autobus e le chiavi di casa.

Secondo quanto riferito dal vicinato, questi episodi non sarebbero nuovi nel rione, e preda del medesimo gruppo di ragazzi ci sarebbero stati altri episodi, che analogamente a quanto accaduto in un'altra parte della città, al Savena, avrebbero cominciato a prendere di mira anche anziani soli.