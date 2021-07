Badanti sfruttate, il caso davanti al Gup: Cgil ammessa tra le parti civili

Si è aperto oggi il procedimento penale, con l'udienza dal Gup, contro i rappresentanti e i titolari di una cooperativa e una società accusate di aver truffato decine di collaboratori e collaboratrici domestici, oltre che in diversi casi le famiglie clienti dei servizi offerti.

A essere ammesse come parti civili anche la camera del lavoro metropolitana della Cgil, assieme a Filcams-Cgil, Fp-Cgil, Spi-Cgil e il Centro lavoratori stranieri, che sin dai primi albori dell'indagine avevano puntato il dito contro questo genere di condotte contestate.

"Secondo il racconto delle lavoratrici e delle famiglie -si legge nella nota della Camera del lavoro- la titolare della cooperativa alle cui dipendenze erano impiegate le badanti, oggi imputata per i reati di sfruttamento del lavoro, truffa e evasione contributiva, si era resa responsabile di aver creato un sistema atto a far lavorare le dipendenti in un contesto degradato e privo di tutele, nella violazione completa delle leggi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di non aver corrisposto le dovute retribuzioni, omettendo i versamenti fiscali e contributivi, e nel contempo senza fornire le prestazioni assistenziali che le famiglie avevano invece anticipatamente pagato".

A distanza di oltre un anno però la strada è ancora in salita. "Ognuna di loro (badanti, ndr), assistite dagli avvocati Clelia Alleri, Bruno Laudi e Gian Andrea Ronchi, sta ancora aspettando, oltre al trattamento di fine rapporto, diverse mensilità, contributi e versamenti fiscali. La somma totale delle pendenze ammonterebbe ad oltre mezzo milione di euro" stima il sindacato.