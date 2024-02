Bagarini in fiera: falsificano e rivendono i biglietti, nei guai due volti noti

Avevano falsificato i biglietti di ingresso, con tanto di codici a barra, emessi dall’Ente Fiera per la stampa. I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, durante un servizio di contrasto bagarinaggio all’esterno del quartiere fieristico hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, due italiani, un 70enne e un 45enne, già noti alle forze dell’ordine, entrambi accusati del reato di truffa.

Verso le ore 10:40 circa, di venerdì 2 febbraio, un responsabile della sicurezza dell’Ente fiera, ha segnalato la presenza di due bagarini. Alla vista dei Carabinieri, uno dei due soggetti, il 70enne, ha subito tentato di dileguarsi nascondendo alcuni fogli di carta tra i cespugli: si trattava di 19 biglietti, con la scritta ingresso “Arte Fiera”.

I due italiani hanno dichiarato di aver acquistato i biglietti da alcuni visitatori che ne possedevano in esubero, al costo di 10 euro, per poi rivenderli ad un prezzo di 20 euro cadauno. Sul biglietto però vi era riportato il prezzo di 27 euro al botteghino.

Biglietti falsi

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno chiesto riscontri sulla validità a un addetto dell’Ente Fiera: i biglietti sono risultati tutti alterati, in quanto da codici a barre, erano stati emessi dall’Ente alle figure giornalistiche. Erano stati contraffatti il nome del beneficiario e l'importo - da 0 euro a 27 euro - , inoltre i biglietti omaggio sono validi per tutta la durata dell’evento, mentre quelli da 27 euro per un solo giorno.

Alla fine degli accertamenti, 70enne e il 45enne sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per il reato in precedenza indicato.

Sempre nel corso di Artefiera, un 59enne è stato pizzicato dai Carabinieri della Stazione Navile per truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine perchè più volte pizzicato a fare il parcheggiatore abusivo.