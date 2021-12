Bagno in mutande nella fontana di Piazza Cavour

Cittadini arrabbiati dopo il "bagno" notturno nella fontana di Pizza Cavour, almeno a giudicare dai commenti sui social, seguiti alla pubblicazione delle immagini che hanno fatto il giro del web. Una "abluzione" notturna a opera di ragazzi e ragazze, nonostante il freddo pungente, in costume, si può dire, ovvero coperti solo dall'abbigliamento intimo.

Complice, forse, qualche bicchiere di troppo, la spacconata ha fatto arrabbiare diversi bolognesi almeno quanto l'arrampicata di gruppo, a torso nudo sulla statua del Nettuno, prodezza registrata lo scorso agosto e costata a 5 cittadini irlandesi, in vacanza in città, 500 euro cadauno. Un altro episosio si era verificato i primi di maggio, quando alcuni giovanissimi hanno fatto il bagno nella vasca del Gigante, tra gli incitamenti dei coetanei e i cellulari spianati per riprendere.