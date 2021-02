Il ballerino Nicolò Noto danza all'interno dei ristoranti vuoti sulle colline bolognesi |VIDEO

Un'Accademia di danza insieme a locali e ristoranti chiusi a causa dell'emergenza covid. E' il progetto, nato dal centro di formazione di Calderino e i gestori dei locali della zona collinare bolognese, che ha portato il ballerino professionista, Nicolò Noto, a danzare tra tavoli e sedie destinati ai clienti, ma non occupati.

"L'universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni" è una frase di Paulo Coelho che funge da filo conduttore di questa originale iniziativa.

"Questo video racconta di un piccolo viaggio in cui ci accompagna il ballerino professionista, insegnante di danza a Caos L’Accademia Nicolò Noto, tra i locali vuoti di alcune importanti realtà ristorative delle nostre colline bolognesi - dicono i promotori - un percorso ad ostacoli (gialli, rossi e arancioni) che svela un disagio (forte e privo di colori) da noi tutti condiviso".

Il video nasce da un'idea di "Caos L'Accademia", centro di formazione per le arti e per la danza, che si trova a Calderino di Monte San Pietro, e coinvolge ristoranti e bistrot - tra Sasso Marconi e Calderino - con il motto "Questi siamo noi... Noi siamo ARTE! Noi non molliamo!!!"

Nicolò Noto, vincitore di "Amici" 2013, ha partecipato a numerose trasmissioni televisive, ultima in ordine di tempo: "Il cantante mascherato" su Rai2.

A curare riprese e montaggio, Laine Winslette "amica di Caos", ballerina di hip hop.