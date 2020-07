Paura in piscina: bimba soccorsa dopo essere caduta nella vasca più profonda

Momenti di paura ieri pomeriggio per un incidente avvenuto alla piscina di Altedo che ha visto come protagonista una bambina di 10 anni: scivolata durante i giochi, è finita in una vasca profonda richiamando subito l'attenzione della madre e dei responsabili della struttura, che hanno chiamato subito i soccorsi. La ragazzina è stata così trasportata all'Ospedale Maggiore dove le sue condizioni fortunatamente non sono state diagnosticate come gravi.

