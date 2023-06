Bambini con allergie, Castaldini: "La Regione non ha fatto nulla, 40 al Meyer di Firenze"

"Dopo quattro mesi la Regione non ha fatto ancora nulla. Visite settimanali ridotte da 4,5 pazienti a 0,5. In calo del 30% le visite standard. Oltre 40 bambini sono in cura al Meyer di Firenze". Lo scrive in una nota Valentina Castaldini, capogruppo di Forza Italia Iin Regione, che aveva sollevato la questione già a febbraio.

"Sono passati quattro mesi da quando ho sollecitato un intervento dell’assessore alla Salute, Raffaele Donini sull’impasse delle visite allergologiche dei bambini in Emilia-Romagna. In quell’occasione mi era stato promesso un focus - scrive la capogruppo - a oggi nulla è stato fatto e la situazione in cui riversano i bambini che potrebbero rischiare un’anafilassi è ancora più grave"

Castaldini riferiche che "i tempi d’attesa si allungano fino a due anni, mentre prima – quello che doveva essere il centro di riferimento regionale della Rete di Allergologia e Malattie Respiratorie Infantili dell’Emilia- Romagna all’ospedale S. Orsola di Bologna – si smaltivano dalle 4,5 visite strutturate per la desensibilizzazione alla settimana, ora si sono abbassate allo 0,5 quando va bene. Sono diminuite del 20 -30% le visite standard. E sono in attesa 169 per il challenge, che in gergo, si riferiscono a quei bambini che, in un ambiente altamente controllato da specialisti, tentano 'la sfida' con il cibo, per esempio, o l’elemento cui potrebbero essere allergici".

42 bambini, osserva Castaldini, dall’Emilia-Romagna al momento sono seguiti dal Meyer di Firenze: "Una situazione che peggiorerà e graverà ulteriormente anche su altri ospedali. All’azienda ospedaliera toscana si riferiscono anche i piccoli pazienti dell’Ausl di Parma che non trovano più spazio a Bologna. Non possiamo più aspettare - incalza - ho chiesto per questo un’udienza conoscitiva in Commissione Sanità urgente".

"Da tre esperti nel 2020 siamo passati a un solo professionista"

I bambini in attesa di sottoporsi alla desensibilizzazione controllata per le allergie gravi, in liste bloccate dal 2020, sarebbero un centinaio: "Sono a stretto contatto con l’associazione AsmAllergie Bimbi, che puntualmente mi aggiorna sulla situazione, e a Bologna riunisce famiglie di bambini con gravi allergie, raccoglie fondi per assegni di ricerca e divulga buone pratiche - riferisce la consigliera regionale - Le allergie sono le più frequenti malattie croniche nei bambini, consistono in una risposta anomala del sistema immunitario spesso successiva al contatto con una sostanza esterna, normalmente innocua, sulla stampa fin troppo frequentemente si leggono di storie tragiche si shock anafilattici con epiloghi infausti, solitamente di giovanissimi. La corretta presa in carico dei pazienti con queste patologie richiede un'alta specializzazione in quanto comprende manovre sanitarie complesse che necessitano personale esperto".

"Da tre esperti nel 2020 siamo passati ad un solo professionista. E adesso anche l’ultimo medico potrebbe abbandonare il posto per la mole di lavoro. Con le procedure di desensibilizzazione si porta, in una situazione controllata, il piccolo paziente a contatto con una minima quantità di allergizzante, in maniera gradualmente crescente, in modo da “abituare” il corpo alla sostanza per evitare una reazione estrema in caso di contatto accidentale. Non si può temporeggiare quando in gioco c’è la vita", conclude.