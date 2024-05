Bambini, giovani e anziani: come si vive sotto le due Torri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna è al 14° posto in fatti benessere dei giovani, spiccando tra gli indici particolarmente negativi delle città italiane riportati nella quarta edizione di "Qualità della vita: bambini, giovani e anziani" di Lab24 - Il Sole 24 Ore.

Bambini

L’indice della Qualità della vita dei bambini premia Sondrio, seguono Ravenna e Trieste, mentre Bologna si posiziona al 11° e al 1° riguardo ai bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia, per un ° posto in classifica finale. Sotto le torri male lo spazio abitativo (97°), non male il numero dei pediatri (14°).

Giovani

14° posto per Bologna riguardo il benessere dei giovani, ma la nostra città si prende il 1° posto per numero di laureati. Pochi matrimoni e alta età media del primo parto. Malissimo i canoni di locazione che posizione Bologna al 97° posto.

Secondo l'indagine, a garantire maggiore benessere ai giovani è Gorizia seguita da Ravenna, già vincitrice nel 2023 e quest’anno doppia medaglia d’argento, e Forlì Cesena. La top 10 di questo indice continua a essere presidiata dalle province emiliano romagnole - a quelle citate si aggiungono Ferrara e Piacenza - che, proprio come nelle precedenti edizioni, confermano performance generalmente positive.

Anziani

Bologna al 36° posto riguardo al benessere degli anziani. Buona la 9a posizione per la disponibilità di orti urbani, malissimo la quota di persone sole che la posizionano al 102° posto. In vetta alla classifica, Trento, Como e Cremona.

Il Sud e le grandi città

Quasi sempre, infatti, le province del Sud si trovano in coda alla classifica (nel caso degli anziani, è chiusa da Lucca). Non buoni i risultati quando si parla di benessere dei giovani: a eccezione di Bologna (14° posto) e Firenze (33ª), le grandi città italiane si posizionano tutte da metà classifica circa - con Milano, 45ª in forte ascesa rispetto al 2022- in poi. Bari, Catania, Napoli, Palermo e Roma (98ª) registrano i punteggi peggiori.

I trend generazionali

Parlando di giovani sembrano rimanere bloccati e con scarsa iniziativa: da un lato cala la disoccupazione giovanile (-6,9 nel 2023) e diminuiscono anche i canoni d’affitto in rapporto al reddito (-12,2% nel 2024), dall’altro gli under 35 si sposano sempre meno (-3,1% nel 2023) e le imprese con titolari sotto i 35 anni nel 2024 sono diminuite del 3,2% rispetto all’anno scorso.

Calano anche del 2.9% gli esercizi commerciali legati al divertimento e continua a salire l’età media al parto: 32,5 anni nel 2023. Infine, gli anziani: aumenta il consumo dei farmaci anti depressivi (+2,8%), in salita i geriatri (+1,5%); diminuiscono gli infermieri, calati di circa 10mila unità in un anno (-2,3% oggi rispetto al 2023).