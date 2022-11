Giornata infanzia e adolescenza: bene Emilia-Romagna, ma c'è il (pesante) fattore inquinamento

In Italia, l’81,9% dei bambini vive in zone dove la concentrazione di polveri sottili è maggiore dei valori limite indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come non rischiosi per la salute. Il 100% in ben 8 regioni, tra le quali l’Emilia Romagna, oltre a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige, Veneto. A Bologna, su 5 microgrammi per metro cubo fissati come valore soglia dall'Oms, bambini e bambini sono esposti per 15 microgrammi annuali in media, un valore nemmeno tra i più alti in regione, dove amglia nera è Piacenza.

E' quasi l'unico parametro che stona nella peraltro buona performance dell'Emilia-Romagna nel XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Come stai?”, diffuso oggi da di Save The Children in vista della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Emilia-Romagna al top quasi ovunque

L’Emilia-Romagna è la regione con il numero più alto di consultori famigliari, 192 in tutta la regione e la più alta copertura di asili nido. Nelle province, l’accesso alle mense scolastiche non è uniforme, a Bologna, si attesta al 90,7% degli alunni nella scuola primaria, Parma all'84,5%, poco sotto Ravenna, Piacenza, Ferrara, Modena (76%), mentre a Rimini si ferma al 54% e a Reggio Emilia la percentuale scende al 40,5%. Il 38,4% delle scuole è privo di barriere per alunni con disabilità motoria. Nella regione, solo 22 i posti letto nei reparti di neuropsichiatria infantile, ogni pediatra ha 813 assistiti, dato inferiore alla media nazionale (883) ma superiore al limite massimo previsto dalla normativa.

In Italia, dove quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta - e l’Emilia-Romagna registra il 16,3% in povertà relativa, ai minimi regionali e ben inferiore alla media nazionale del 22% - la pandemia ha amplificato l’intreccio tra disuguaglianze e salute, dalla nascita all’adolescenza. Troppi i volti di un servizio sanitario che, pur nell’eccellenza, spesso è “nazionale” solo sulla carta.

In Emilia-Romagna, la speranza media di vita alla nascita nel 2021 si attesta a 82,5 anni (82,4 anni la media nazionale), ma le differenze corrono lungo lo stivale: ci sono 3,7 anni di differenza tra l’aspettativa di vita di chi nasce a Caltanissetta (80,2) e di chi nasce a Firenze (83,9).

Rispetto all’aspettativa di vita in buona salute, che in Emilia-Romagna è di 63,2 anni, superiore alla media italiana (60,5), ma inferiore di oltre 4 anni rispetto alla provincia di Bolzano che ha quella più alta in Italia (67,2). Anche in questo caso le disparità territoriali sono importanti: ci sono oltre 12 anni di differenza per esempio tra chi nasce nella provincia di Bolzano (67,2 anni) e chi nasce in Calabria (54,4 anni).

Tra il 2014 e il 2020 c’è stata una riduzione di oltre il 6% del numero di centri attivi e nel biennio 2018-19 la media di utenti per singola struttura in Emilia-Romagna era di 22.937 persone (molto meglio di 32.325 della media nazionale) grazie ai 192 consultori presenti (il numero più alto in Italia).

Nel nostro Paese, la povertà alimentare colpisce 1 bambino su 20[12], mentre l’accesso alla mensa scolastica, che per alcuni sarebbe l’unica chance quotidiana di un pasto equilibrato e proteico, in Italia accoglie circa la metà dei bambini alla scuola primaria (il 53,5%). Migliore la situazione in Emilia Romagna, anche se con differenze tra le province: a Bologna, si attesta al 90,7% degli alunni, a Parma all'84,5%, poco sotto Ravenna, Piacenza, Ferrara, Modena (76%), mentre a Rimini si ferma al 54% e a Reggio Emilia la percentuale scende al 40,5%