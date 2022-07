Bambini lasciano l'asilo senza essere visti e si presentano a casa dalle loro mamme

Aprendo la porta di casa due mamme si sono ritrovate davanti i loro due bambini, di 5 e di 6 anni, che però in quel momento avrebbero dovuto essere all'asilo. Hanno lasciato la struttura di Pianoro e le loro maestre, poi hanno percorso il solito tragitto attraversando anche un parchetto prima di lasciare a bocca aperta chi li considerava a scuola, come ogni mattina. Questa storia, che è evidentemente a lieto fine, risale a una decina di giorni fa ed è stata raccontata dal Resto del Carlino di Bologna.

I bimbi sono stati riportati a scuola, dove le due mamme si sono confrontate con la dirigenza per capire come fossero andate esattamente le cose e come mai la maestra non si fosse accorta della loro assenza se non quando si sono viste piombare in aula le donne. I fatti sono stati riportati anche ai Carabinieri di Pianoro ma per il momento non è stata fatta alcuna denuncia.

Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a notizie del genere. Di qualche tempo fa la vicenda del ragazzino disabile fuggito da scuola e ritrovato due ore dopo dai Carabinieri. Nel 2016 addirittura un bambino di 7 anni si è allontanato da scuola e ha preso un treno a Reggio Emilia, arrivando a Bologna. Grande l'apprensione per lui. Il personale scolastico ha segnalato la scomparsa del piccolo e Polizia municipale e le altre forze dell'ordine si sono attivate subito per le ricerche, terminate fortunatamente per il meglio.