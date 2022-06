Bimbo caduto dalla finestra: migliorano le sue condizioni, proseguono le indagini

Sono stabili e tutto sommato buone - considerando il volo - le condizioni del bimbo di 6 anni che sabato scorso è caduto dalla finestra dell'appartamento nel quale vive con la famiglia. Al primo piano di uno stabile a Bentivoglio.

Una tragedia sfiorata sulla quale continuano le indagini avviate dai carabinieri di Molinella che stanno facendo tutte le verifiche per accertare eventuali responsabilità. C'è anche da chiarire se al momento della caduta qualcuno fosse presente in casa con lui. E chi.

E' invece stata chiarita la natura della caduta, che per gli investigatori è senza dubbio accidentale, ovvero è stato accertato che non è stata causata da terze persone, quindi non è stato spinto. Ad avvalorare la tesi - da quanto si apprende - il fatto che il piccolo stesse giocando vicino al davanzale prima di cadere nel vuoto. Un volo di circa 6 metri.

Sappiamo anche come sia partito l'allarme. A chiamare i soccorsi, infatti, sarebbe stato un vicino di casa, che ha assistito alla terribile scena, fino alla caduta sul selciato dello spazio esterno condominiale. Lì è stato soccorso il piccino. Sul posto sono infatti giunti subito i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale di Bentivoglio, per poi essere trasferito in codice di media gravità all'ospedale Maggiore. Qui il bambino si trova ancora ricoverato. In via di miglioramento.

Sta meglio anche l'altro piccino- poco più di un anno - che era precipitato dalla finestra di una villetta nel modenese qualche giorno prima. Anche lui era stato trasportato al Maggiore, in condizioni più gravi, tanto che è stato ricoverato per giorni nel reparto di rianimazione. Dal quale fortunatamente è ora uscito. Nel suo caso non si era trattato di caduta accidentale: nel registro degli indagati infatti era stata iscritta la baby sitter, rea confessa di aver scaraventato giù il piccino. La donna è stata sottoposta a perizia psichiatrica.

(Carabinieri e ambulanza - foto archivio)