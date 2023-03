Bambino cade dalla finestra in zona Corticella: soccorso e trasportato al Maggiore

La Polizia e il 118 sono intervenuti questo pomeriggio in zona Corticella per la caduta accidentale di un bambino di tre anni dalla finestra di casa, situata al primo piano: il piccolo, che era con la mamma e il fratellino, è stato trasportato subito in ospedale. Dalle prime informazioni si sa che il bimbo non è in pericolo di vita: sarebbe infatti in osservazione in Pediatria con contusioni e piccole fratture ma non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti del caso.