Dimenticato sul bus un bimbo di 4 anni: Tper e carabinieri lo riconsegnano alla madre

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una storia a lieto fine quella di un bimbo di 4 anni dimenticato sul bus dalla mamma. Ad accorgersi del passeggero è stato l’autista, che subito lo ha fatto avvicinare a sé avvertendo la centrale operativa affinché fossero allertati i carabinieri. “Mentre la centrale era al telefono con i carabinieri – scrive Il Resto del Carlino riportando le parole del personale Tper – è arrivata la chiamata da parte della Polfer, dove la mamma del bambino si era recata a sporgere denuncia appena si è accorta di aver ‘dimenticato’ a bordo dell’autobus il figlio”.

I militari sono subito giunti in via Serlio, dove si trovava il bus, per prendere in carico il bambino. Portato in caserma, il piccolo è stato raggiunto dalla mamma, che con sé aveva anche il fratello più piccolo del bambino. La donna, probabilmente, mentre scendeva dal bus non si è accorta che il piccolo era rimasto dentro invece di scendere insieme a lei. Prontamente la donna si è diretta negli uffici della Polfer, che hanno aiutato nel coordinare il ricongiungimento.