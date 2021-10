Bambino di 11 anni con sindrome di Down si allontana dalla scuola: ritrovato 2 ore dopo dai Carabinieri

La sorella all'uscita dell'istituto in zona Borgo Panigale non ha visto il fratello e si è allarmata. Il bambino ha camminato per almeno un paio di ore prima di essere ritrovato alla Meridiana di Casalecchio

Al suono della campanella, lo scorso giovedì alle 13.30, gli alunni di una scuola media in zona Borgo Panigale si sono fiondati all'uscita, dove li aspettavano i genitori per riportarli a casa. Ma la sorella di un 11enne con sindrome di Down non ha visto il fratello uscire e ha dato l'allarme.

Nessuno si era accorto che il ragazzino era riuscito a uscire dall'edificio scolastico per poi canninare per almeno un paio d'ore, fino a raggiungere la Meridiana di Casalecchio di Reno. E' lì che i Carabinieri lo hanno trovato. Adesso sono scattate delle verifiche per capire come il bambino possa essersi allontanato dalla sua classe e dalla scuola senza aver incontrato ostacoli e soprattutto senza che venisse notata la sua assenza.