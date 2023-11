Bambino investito al parco mentre gioca: “Qui al Pilastro succede di tutto”

È il pomeriggio del 9 ottobre scorso quando un bambino di 6 anni, come di consueto, esce di casa insieme al papà e ad alcuni amichetti per giocare a calcio nel parco del quartiere. Tutto normale, fino a quando il bambino viene investito da un ragazzo in scooter, salito sull’erba del parco con il motorino. Il quartiere è il Pilastro e il parco è quello adiacente alla biblioteca Luigi Spina.

A raccontare l’accaduto a BolognaToday è la mamma del bambino, residente nel quartiere.

Cosa è successo?

Mio figlio stava giocando nel parco di fronte alla biblioteca Spina con suo padre e con altri bambini. Ad un certo punto un ragazzo è entrato con il motorino nel parco, investendo mio figlio, che giocava a calcio. Poteva essere una strage, ma ‘fortunatamente’ ne ha investito solo uno.

Ma perché questo ragazzo ha investito suo figlio?

Non lo so, non lo sappiamo. Non so se si stesse divertendo, se fosse uno scherzo, non so. So solo che ad un certo punto mi ha chiamato mio figlio più grande per dirmi quanto successo.

E arrivata lì?

Intanto sono arrivati la Polizia locale e un’ambulanza, perché mio figlio ha avuto una frattura scomposta a tibia e perone, oltre che ad altre due fratture sulla stessa gamba e diverse escoriazioni sul volto, visto che il motorino gli è passato anche sopra la testa. Infatti, il bimbo era svenuto, e lì per lì non sapevamo se fosse vivo o morto.

Poi cos’è successo?

Siamo andati in ospedale, al Maggiore, ma lì non hanno potuto operarlo, quindi siamo stati trasferiti al Rizzoli dove è stato ricoverato per diversi giorni.

E il ragazzo che ha investito suo figlio?

Io so chi ha investito il bambino, me lo ha detto il ragazzo stesso quando sono arrivata lì. Le persone che erano presenti, infatti, gli hanno detto di rimanere e aspettare che arrivassero le forze dell’ordine. C’è un fatto, però, che mi da molto fastidio: il motorino è sparito prima che arrivasse la Polizia. Qui al Pilastro può succedere di tutto, anche questo tipo di cose. Tutti sanno ma nessuno parla.

Quindi il ragazzo è stato identificato?

Lui voleva scappare, alcune persone hanno tentato di bloccarlo. Anche se nel verbale il suo nome non compare so che le forze dell'ordine sono al lavoro per identificarlo.

Ora il bambino come sta?

Il bambino è sotto shock. È in cura da una pediatra che ci ha consigliato una visita psichiatrica infantile perché il bambino ha vissuto un trauma. Ripete tutti i giorni ‘e se torno a giocare e vengo investito di nuovo?’, oltre al ricordo del viaggio in ambulanza. Fa anche tanti incubi.