Paura per una mamma: il figlio si allontana, la Polizia lo ritrova

Infine, tutto si è concluso solamente con un grande spavento. Ma per una mamma che festeggiava Halloween in Bolognina, ieri sera, sono stati attimi di vera paura. La donna, insieme al figlio di 6 anni, era andata ad una festa in strada in via Matteotti, ma attorno alle 22 si è resa conto che il figlio era scomparso. Allarmata, la mamma ha quindi avvertito la Polizia, chiedendo aiuto: la volante del 113 è subito intervenuta sul posto, rintracciando dopo una ventina di minuti il bimbo che nel frattempo si era diretto in via Albani, nei pressi del mercato.