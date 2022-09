Caos al banchetto FdI in centro, Bignami: "Pacifisti della sinistra radical chic" | VIDEO

Contestazioni al banchetto di Fratelli d’Italia in via Ugo Bassi nel pomeriggio di sabato 17 settembre. I giovani del partito di Giorgia Meloni, in sostegno della candidata all’uninominale di FdI, Dalila Ansalone, sono stati aggrediti verbalmente da alcuni giovani in sella alle biciclette.

"Esempio della tolleranza delle sinistre coccolate dal Pd - fa sapere il partito - quelli che sostengono che la democrazia sarebbe in pericolo se vince Fratelli d’Italia" .

“Scegliete la piazza, vi appenderemo tutti, vergogna, traditori" gridavano "Nessuno dei volontari di Fratelli d’Italia ha ceduto alla provocazione, perché teniamo alla democrazia e al rispetto più dei sinistrati. E questa è la migliore dimostrazione"-

"Ecco i nipotini pacifisti della sinistra radical chic" ha commentato il candidato Galeazzo Bignami.

(Foto Dalila Ansalone - banchetto di Fratelli d'Italia)