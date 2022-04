I conti non tornano, denuncia la clonazione del bancomat e poi l'amara scoperta: il ladro è il figlio

E' andato allo sportallo del bancomat tre volte per fare altrettanti prelievi per un totale di 250 euro: le telecamere lo hanno immortalato e così, i Carabinieri, hanno dovuto dare alla madre che aveva denunciato la clonazione della carta, la cattiva notizia. A derubare la donna 55enne era stato il figlio di 22 anni, che è stato quindi denunciato per furto aggravato e per indebito utilizzo di carte di pagamento. I fatti sono avvenuti nel comune di Medicina negli scorsi giorni.