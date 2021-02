Boato nella notte: salta bancomat in via Toscana

Sono scappati a mani vuote i ladri che questa notte hanno fatto saltare il bancomat della filiale Bpm di via Toscana, all'altezza di Villa Mazzacorati. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno appurato come lo sportello sia stato forzato e fatto saltare con un ordigno esplosivo, in un boato che ha svegliato i numerosi residenti delle palazzine accanto.

Rilevanti sono stati i danni arrecati al bancomat e agli uffici retrostanti, ma i malviventi non sono riusciti ad accedere al denaro, e sono fuggiti a mani vuote. Indagini sono in corso per risalire all'identità del gruppo, una mano la potrebbero dare le diverse telecamere che sono installate in zona.