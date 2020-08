Imola, fatto esplodere il bancomat della frazione Spazzate-Sassatelli

Era notte fonda quando un'esplosione ha avvertito che qualcosa era successo nella frazione di Imola Spazzate Sassatelli. Alle 2.10 infatti in via Cardinala 11/A, indirizzo della filiale della Banca di Imola, è stato fatto esplodere uno sportello bancomat. I ladri hanno portato via una somma di denaro che non è ancora stata quantificata dileguandosi poi a bordo di due autovetture in direzione Portonovo.

