Castel Maggiore, assalto al bancomat nella notte ma il colpo fallisce

Assalto al bancomat della Bper Banca a Castel Maggiore. E' successo questa notte, poco dopo l'una e mezza in via Lirone. Qui i residenti sono stati svegliati da un boato: da quanto si apprende, qualcuno avrebbe tentato di far saltare il bancomat per impossessarsi del denaro contante, ma il colpo sarebbe fallito.

Qualcosa, infatti, ha messo in fuga i responsabili che hanno abbandonato il colpo dopo aver fatto saltare l'erogatore di denaro con il classico metodo della 'marmotta'. Scattato l'allarme sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della vigilanza, seguiti dalle Forze dell'Ordine per tutti i rilievi del caso.

Il bancomat di via Lirone era stato preso d'assalto già un anno fa. Indagini su quanto accaduto sono in corso.