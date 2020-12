“Pesca al denaro” nelle colonnine self service: preso un componente della banda

I Carabinieri di Malalbergo hanno denunciato un 39enne italiano per furto e tentato furto aggravato in concorso. Nel corso di un’indagine avviata per risalire a una banda specializzata nella “pesca al denaro” nelle colonnine self service delle stazioni di servizio, i militari hanno individuato l'uomo che ha a suo carico diversi precedenti. L’attività investigativa dei Carabinieri è partita dal furto alla “Tamoil” di Malalbergo.

La tecnica utilizzata dai criminali, consisteva nel forzare la colonnina self service, introdurvi una barra di ferro appiccicosa e pescare il denaro.

I furti messi a segno tra le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Rovigo, Cremona e Bologna, hanno provocato anche diversi danni e fruttato ai ladri migliaia di euro.