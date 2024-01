La banda della truffa dei Rolex in città, questa volta con i soldi falsi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due erano a bordo di un'auto ferma in viale Vicini, due erano a piedi e sono stati controllati dagli agenti delle volanti in Porta Sant'Isaia. All'interno del veicolo gli agenti hanno notato una banconota da 50 euro fatta a pezzi, falsa. I poliziotti hanno quindi deciso di perquisitili, trovando uno di loro con 180 euro contraffatti e altri 190 sono stati trovati infilati nel tettuccio dell'auto insieme a una dose di cocaina.

I quattro uomini, una volta identificati, sono risultati di origine campana, tutti noti per i loro precedenti per i reati di spedita di banconote false e truffe del Rolex - pagati con assegni scoperti o falsi - oltre che per altri reati contro il patrimonio.

Risaliti all'hotel dove erano ospitati, sono entrati e hanno trovato nella stanza altro denaro falso, 1.300 euro, e un altro uomo. Tutti e 5 sono stati arrestati e portati al carcere della Dozza.