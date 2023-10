Banda della Uno Bianca, la cerimonia in ricordo delle vittime: "Vogliamo verità e giustizia"

Antonio Mosca, Giampiero Picello, Umberto Erriu. Sono solo i primi dei 23 nomi che sono risuonati nei giardini pubblici in viale Lenin, a Bologna, in occasione della giornata di commemorazione delle vittime della Uno Bianca. Come ogni 13 ottobre, anche quest’anno le istituzioni e le associazioni si sono raccolte intorno al cippo che conserva la memoria dei fatti di sangue che hanno macchiato l’Emilia Romagna e le Marche tra gli anni Ottanta e Novanta, quando la banda guidata dai fratelli Savi (Roberto, Fabio e Alberto) uccise 23 persone e ne ferì un centinaio.

"Forse non sappiamo ancora tutta la verità"

Indagini e processi si sono susseguiti negli anni e hanno portato alla condanna dei sei membri del gruppo. Ma l’Associazione delle vittime della Uno Bianca spera che la recente digitalizzazione dei fascicoli processuali possa gettare nuova luce su alcuni aspetti ancora oscuri, come possibili complicità e coperture della banda da parte degli apparati dello Stato: “Non so se oggi sappiamo tutta la verità – ha commentato la presidente Rosanna Zecchi -, è importante ricordare le vittime perché quello che è accaduto è stato terribile, soprattutto per il fatto che a compiere quei delitti sono stati dei poliziotti”.

Lepore: "Vicini ai famigliari delle vittime"

Il momento di raccoglimento è stato inaugurato dall’arrivo della staffetta podistica che nella mattina era partita da Castel Maggiore e che, dopo aver toccato i luoghi della provincia di Bologna dove si sono consumate delle gesta della banda, è confluita nel parco in viale Lenin. Presente alla cerimonia anche la vicepresidente dell’Assemblea legislativa regionale Silvia Zamboni e i sindaci delle località bolognesi con Matteo Lepore capofila: “La vicenda della banda della Uno Bianca va continuamente approfondita anche guardando ciò che sta emergendo dalle indagini che riguardano altre stragi che purtroppo hanno colpito Bologna, come quelle del 2 agosto, di Ustica e del treno Italicus - ha ribadito il primo cittadino -. Dobbiamo continuare a stare vicini ai famigliari delle vittime e vogliamo che la giustizia vada avanti senza nessuno sconto per chi ha commesso questi crimini”.