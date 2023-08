I Bandidos non ci stanno: "A Bologna migliaia di biker da tutto il mondo, di noi immagine distorta"

Non ci stanno i Bandidos ad essere etichettati come rissosi, violenti e maneschi: "E' stata una sorpresa negativa a dir la verità, dopo aver portato oltre 2mila persone a Bologna, da tutto il mondo, l'unica notizia sui giornali è una lite in una discoteca".

A parlare con Bologna Today, Sandro, il portavoce della comunità italiana di biker, nata in Texas nel 1967 e ora diffusa in tutto il mondo, divisa in chapter - circa 15 in Italia, quello bolognese conta una 15ina di membri.

Perchè e come si diventa Bandidos? Intanto "è la passione per la moto che ci lega, siamo un club che guida solo Harley Davidson - spiegano - alcune sezioni supporter, che non sono Bandidos, possono guidare anche altri tipo di moto. Ci spinge ritrovare ciò che nella società non si trova più, uno spirito di fratellanza, un'unione di valori persi".

I Bandidos organizzano eventi per tutta la cultura biker e a scopo benefico: "Qualche settimana fa eravamo in Toscana, il 3 settembre, saremo tra Budrio e Castel Maggiore per un moto-incontro e per raccogliere fondi per un'associazione che si occupa di bimbi prematuri. Ci riteniamo più fortunati di tante altre persone, quindi ci piace condividere, noi abbiamo avuto la possibilità di incontrarci con uno spirito che ci accomuna".

Cosa vi differenzia dagli altri club? "Siamo una fratellanza biker vera e propria, senza interessi secondari, quindi andiamo in moto e siamo fratelli".

L'evento di Bologna

Si chiama "Europe National Run 2023" l'evento annuale che si è svolto a Bologna il 21 e 22 luglio, con quartier generale nell'area del Museo memoriale della libertà, alle porte di San Lazzaro di Savena: "Ogni anno lo facciamo in un posto diverso, da qualche anno si tiene nel sud dell'Europa, per dare modo a persone che vivono nel freddo nord di fare un po' di vacanza anche con le famiglie: noi membri arriviamo in moto, le famiglie spesso con i camper". Centinaia di Harley hanno anche sfilato in città scortate dalle forze dell'ordine: "Abbiamo fatto un percorso in modo che la coda si riunisse con la testa della sfilata, è stato molto emozionante, da brividi".

Passiamo alla notizia di cronaca, qual è la vostra posizione sui fatti avvenuti in discoteca? "Sono arrivati biker da tutto il mondo, nord europei, americani, asiatici, australiani, israeliani, abbiamo fatto conoscere loro Bologna, portato un indotto di diversi milioni di euro, riempito le casse di ristoranti e hotel in una città svuotata e, a distanza di un mese, è uscita un'unica notizia, quella di una lite in discoteca, dove episodi di questo tipo non sono rari. Non entreremo nel merito - sottolinea Sandro - perché ci sono indagini in corso".

Un evento "riuscitissimo", ci dicono dalla sede di Bologna "con tutte le autorizzazioni, permessi, tasse e Siae pagati, tutto secondo le regole. Abbiamo avuto rapporti con gestori di strutture alberghiere e con l'organizzazione per due mesi, riesce a immaginare cosa vuol dire oltre 2mila persone in giro per la città?"

"Attaccare un club come il nostro è facile, fare copia-incolla da Wikipedia ancor di più, ma - lite al Neo a parte - non abbiamo avuto il benchè minimo problema a Bologna, i proprietari degli hotel sono stati molto contenti, tutto si è svolto in tranquillità, nessuna lamentela nè schiamazzi" ribadisce il portavoce.

Ma perchè in alcuni stati, come la Germania, i vostri raduni sono vietati? "Non giudico le cose di cui non sono perfettamente a conoscenza. Io in Germania ci vado lo stesso, ma non posso mostrare in pubblico i colori del club, noi, in tutti i casi, continueremo ad andare avanti seguendo i nostri ideali di cultura motociclistica".

Qual è quindi il messaggio? "Vogliamo far conoscere la nostra sub cultura, teniamo alle nostre idee e al nostro mondo, vogliamo cambiare l'opinione pubblica, che può avere immagine distorta, con fatti pratici, lo facciamo giornalmente, tutti abbiamo un lavoro e facciamo parte della società, e abbiamo delle regole".

Il club e le sue regole

"Abbiamo una organizzazione interna molto ferrea - spiega Sandro - a differenza di tanti altri club, non è così facile diventare membro ufficiale dei Bandidos, ci si impiega un paio d'anni, bisogna dimostrare attaccamento, fedeltà e lealtà.

Tre sono i valori base: love, loyalty and respect, amore, lealtà e rispetto. Siamo legati alla cultura americana degli anni '60, dalla fine della guerra del Vietnam, quando i reduci tornavamo a casa, si guardavano le spalle tra di loro, ma si trovavano in una società che non se ne interessava, si trovavano spaesati. Riportando i valori nel 2023, vogliamo mantenere vivo quel sentimento, essere fratelli, e andare in moto".

Perchè si diventa Bandidos? "A volte per caso, altrimenti lo scegli dopo aver frequentato anche altri club. Non siamo motociclisti della domenica, la moto è il nostro principale mezzo di trasporto, la famiglia degli altri è la nostra e diventa parte della nostra vita, non si fa in poco tempo, per quello servono due anni per diventare Bandidos".

Le sedi sono punti di ritrovo, come quella di Bologna: "Si organizzano eventi, ospitiamo i fratelli che ci vengono a trovare, c'è una cucina, possono fare una doccia e anche dormire, il club si autosostiene anche con il merchandising. I nostri eventi pubblici sono aperti a tutti".