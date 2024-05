Lepore: "Anche la bandiera israeliana quando si fermano le bombe sui civili"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"La giustizia, la legalità internazionale, i diritti umani e il diritto internazionale sono le questioni, i valori e i principi che mi hanno spinto a esporre la bandiera della Palestina. Voglio respingere e smentire l'interpretazione secondo cui esporre la bandiera del popolo palestinese rappresenti oggi un sostegno ai terroristi e un gesto antisemita. E' una cosa falsa che va rigettata e respinta". Così risponde il sindaco Matteo Lepore in risposta alle interrogazioni di Nicola Stanzani (Fi), Matteo Di Benedetto, Giulio Venturi (Lega), Stefano Cavedagna (Fdi) e Detjon Begaj (Coalizione civica) e alle polemiche dopo l'esposizione della bandiera palestinese a Palazzo D'Accursio

Il sindaco parla anche dei "tanti messaggi di solidarietà e sostegno da parte di cittadini bolognesi e italiani e di tante realtà - e chiarisce - non mi sento minimamente toccato da questa interpretazione strumentale e anche molto violenta nei nostri confronti".

"Come amministrazione e come Consiglio - spiega - abbiamo condannato con forza l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, abbiamo chiesto la liberazione degli ostaggi israeliani. Lo abbiamo fatto presentandoci subito dopo, insieme alla Comunità ebraica, al memoriale della Shoah che abbiamo contribuito a realizzare".

"Lo abbiamo fatto in tutte le occasioni ufficiali e non ufficiali", continua il sindaco, come le marce per la pace organizzate con la Comunità islamica, quella ebraica e la Chiesa cattolica. "Fin dal primo momento abbiamo dichiarato la nostra vicinanza alla Comunità ebraica e ai rapiti perchè riteniamo siano una violazione dei diritti umani il rapimento e l'uccisione di persone civili".

"Bandiera israeliana quando si fermeranno le bombe"

Però oggi "è fondamentale, oltre a esprimere solidarietà, fare qualcosa - sottolinea Lepore - perchè se vogliamo davvero sostenere l'esistenza di due popoli e vogliamo ci sia il riconoscimento di due Stati, quello che sta succedendo ci ha fatto fare enormi passi indietro: quello che è successo in questi mesi, il 7 ottobre e negli anni precedenti".

È importante che "il Governo israeliano si fermi e riapra il fronte del dialogo. L'ho già detto e lo ripeto: io sogno - dichiara Lepore - di poter esporre la bandiera israeliana accanto a quella palestinese, sogno di farlo presto, quando sarà ripristinato appieno il diritto internazionale e quando si fermeranno le bombe sui campi profughi e sui civili inermi".

E la bandiera ucraina esposta a Palazza D'Accursio? "Nessuno si è indignato dai banchi dell'opposizione e neanche i rappresentanti dell'attuale Governo. Anzi, quando ho chiesto che in una Casa di quartiere non venisse proiettato un film della propaganda russa ho ricevuto applausi ed encomi da ambasciatori, rappresentanti di Governo e tanti partiti. In quel caso prendevo parte, non esponevo due bandiere".

"Penso che l'equidistanza che ci viene richiesta da più parti, da mesi e ormai anni, non farebbe che essere sinonimo di accettazione dello stato di fatto e cioè distruzione, guerra, bombe, uccisione di civili inermi sulla striscia di Gaza, a Rafah e in generale sul territorio dove vivono i palestinesi". In un certa fase storica "due popoli, due Stati e due bandiere aveva un significato", aggiunge Lepore, ma oggi "significherebbe voltarsi dall'altra parte".