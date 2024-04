Arrivano i fondi per le attività più colpite dal cantiere della Garisenda

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, si è tenuto un incontro tra Luisa Guidone, assessora comunale al Commercio, i comitati dei commercianti di via Zamboni e di via San Vitale e le associazioni di categoria Ascom e Confcommercio. Sul tavolo, le proposte per aiutare le attività commerciali maggiormente colpite dal cantiere della Garisenda.

Guidone, come scrive il Comune in una nota, ha “anticipato nel corso della riunione la pubblicazione già nei prossimi giorni di un bando per contributi a fondo perduto alle attività produttive per gli esercizi posti nella zona più prossima ai lavori del cantiere”. Si tratta di un bando da 100mila euro a fondo perduto a cui potranno applicare le micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio, della somministrazione, dell’artigianato e dei servizi. Il bando è rivolto per le attività che si trovano su via San Vitale fino a piazza Aldrovandi e su via Zamboni fino a piazza Rossini. Il contributo per ogni singola impresa è, al massimo, di 4mila euro, mentre per i progetti aggregati è di 10mila euro.

“Il bando – scrive ancora Palazzo d’Accursio – andrà a finanziare progetti presentati da singoli operatori o da aggregazioni per la realizzazione di attività relative alla valorizzazione materiale degli esercizi, al miglioramento e restyling dei locali, al superamento di problemi legati alla accessibilità e sicurezza, alla progettazione e fornitura di servizi innovativi, digitali e di prossimità e, nel caso di progetti aggregati, anche ad iniziative di animazione territoriale”.