Bankitalia dona 50mila euro alle Cucine Popolari

"Abbiamo stentato a crederci, pensavamo ad uno scherzo, invece è vero: la Banca d'Italia, tra i progetti che ogni anno valorizza e sostiene nel campo sociale, economico, della ricerca, ha pensato a noi e ci ha riconosciuto un contributo straordinario di 50mila euro".

Con queste parole Civibo, l'associazione che dà vita alle Cucine popolari di Bologna, ringrazia la Banca centrale e il suo governatore Ignazio Visco per "il riconoscimento del lavoro volontario che portiamo avanti da sette anni nelle nostre quattro Cucine popolari".

E oltre a ringraziare Bankitalia per questo contributo, il presidente di Civibo Giovanni Melli assicura che "l'impegno costante di 280 tra volontarie e volontari che ogni giorno preparano e distribuiscono il pasto a tante persone in difficoltà continuerà", auspicando di "poter presto ritornare alla normalità facendo sedere a tavola i nostri ospiti, perché assieme al cibo vogliamo dare loro la possibilità di conoscersi, di rigenerare relazioni sociali e di sconfiggere solitudine ed isolamento".

Ora, chiosa Melli, "cerchiamo comunque di comunicare empatia pur servendo i pasti in asporto, ma non vediamo l'ora di ritrovare gli ospiti seduti a mangiare e a chiacchierare", anche se "sappiamo che non sarà facile, perché con la pandemia, con la guerra e con la crisi i pasti erogati, da due anni prevalentemente in asporto, sono più che raddoppiati e ormai sfiorano le 600 unità al giorno". (Dire)