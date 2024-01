La mattina crea caos al bar, poi ci torna anche la sera: 33enne in manette

È finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 33 anni di origine straniera.

I fatti risalgono alla giornata del 23 gennaio. Alle ore 6.20 del mattino, i carabinieri sono stati informati da una chiamata che al bar dell’autostazione, in Galleria 2 agosto 1980, un uomo aveva staccato il cavo del pos della biglietteria. Individuato dai militari, l’uomo li ha subito aggrediti, tra l’altro rompendo lo specchietto retrovisore dell’autoradio con un calcio. Per fermarlo, i carabinieri hanno fatto ricorso allo spray al peperoncino, e chiesto aiuto al personale del 118 per riuscire a sedarlo. Durante il servizio, uno dei carabinieri impegnati è rimasto ferito, rimediando una prognosi di cinque giorni.

Il secondo episodio è avvenuto alla sera, attorno alle ore 22.15, quando il cliente di un bar situato nella Galleria 2 Agosto 1980 ha allertato i Carabinieri per segnalare la presenza di una persona molesta che si stava rifiutando di pagare una consumazione, chiedendo con insistenza altre bevande alcoliche. Alla vista del soggetto, i Carabinieri si sono accorti che si trattava della stessa persona che avevano denunciato la mattina: il 33enne straniero. L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma. Dopo i controlli, e invitato ad allontanarsi, l’uomo ha nuovamente aggredito i militari, che lo hanno quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.