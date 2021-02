Bar non rispetta le regole anti-Covid: chiuso e multato. Durante il lockdown organizzava feste

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti presso un bar di Anzola Dell'Emilia in cui venivano somministrate bevande e alimenti in violazione delle norme anti assembramento. I Carabinieri giunti sul posto accertavano la presenza di numerose persone (oltre una trentina) all'interno del locale, intenti a consumare sia ai tavoli sia in piedi, senza alcun rispetto delle norme sul distanziamento.

Il locale aveva già dei "precedenti" in quando a regole anti-Covid

Già in passato il titolare era stato contravvenzionato per il mancato rispetto delle norme anticovid. Infatti Nel 2020 è stato chiuso due volte ex art 100 (una volta per 15 gg, l'altra per 30) per aver organizzato due feste durante lockdown. Il titolare è stato sanzionato per 400 euro oltre alla chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni.