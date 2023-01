Chiuso un bar di via Massarenti dopo due arresti per droga

Resterà chiuso quindici giorni, così come disposto dalla Questura di Bologna, un bar di via Massarenti a causa dell'esito di alcuni controlli da parte della Polizia avvenuti negli scorsi giorni che hanno portato all'arresto di due spacciatori. Si tratta di due giovani tunisini di 23 e di 26 anni che sono stati colti in flagranza di reato mentre passavano nelle mani di una acquirente della droga. Addosso avevano degli involucri eroina, dell'hashish e anche della marijuana. Non solo: la perquisizione ha portato alla luce anche il possesso di oltre duemila euro in contanti.