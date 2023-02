Il questore chiude il Bar Cornelia in Bolognina per 30 giorni

Chiusura del Bar Cornelia di via Tibaldi, zona Bolognina, per 30 giorni. L'ha disposta il questore dopo il rinvenimento da parte degli agenti di polizia di diversi grammi di Hashish nascosti in una zuccheriera, nel contenitore dei rifiuti e vicino alla saracinesca del locale.

I controlli il 31 gennaio, nell'ambito dei vari servizi di controllo straordinario del territorio in zona Bolognina, per mano del personale del Reparto Prevenzione Crimine durante un’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In totale il personale ha rinvenuto un involucro contente 32 grammi di Hashish e, vicino alla saracinesca del bar stesso, un involucro di fazzolettini contenente 2.13 grammi di Hashish.

"Considerando la continua frequentazione di avventori gravati da precedenti penali e di polizia, a seguito della quale era già stata disposta la sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 TULPS per 5 giorni nello scorso agosto, e un ulteriore intervento delle volanti dell’UPGSP che, unitamente all’Unità Cinofila, rinvenivano nel contenitore dello zucchero un involucro contente 0.84 gr di Hashish, il Questore, al fine di evitare il protrarsi di attività illecite, ha disposto la sospensione della licenza per 30 giorni con decorrenza dalla data di notifica avvenuta ieri 2 febbraio".