Castel San Pietro, chiuso Bar Corona (a tempo indeterminato)

Una rissa. Questo l'ultimo atto che ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, l'ennesimo, presso il Bar Corona di Castel San Pietro.

Da qui la decisione di revocare a tempo indeterminato la licenza e chiudere l'esercizio. Definitivamente. O almeno fino alle prossime mosse.

Infatti il locale negli anni è già stato raggiunto più volte da provvedimenti di stop all'attività. Salvo poi riaprire e tornare a chiudere, sempre per le stesse motivazioni. Quelle di ordine pubblico. Risse, schiamazzi notturni, malfrequentazioni che a più riprese hanno visto al centro l'attività ritenuta quindi - come già palesato in passato - rischiosa per la sicurezza della collettività.