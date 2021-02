Vertenza al bar della Regione: il cambio di gestione finisce in Tribunale

Dalla buvette della Regione al Tribunale. Hanno deciso di fare causa i lavoratori del bar che si trova nella buvette della Regione Emilia-Romagna. Lo fa sapere la Fisascat-Cisl area metropolitana che da oltre un anno sta seguendo la vertenza che coinvolge tre addetti.

I quali, spiega il sindacato, sono stati "costretti a rivolgersi al Tribunale del lavoro per vedere riconosciuti diritti acquisiti e retribuzione adeguata dopo il cambio di gestione" avvenuta a inizio 2020, che ha visto subentrare la cooperativa Ambient di Ancona alla precedente Air Service Bologna "che per oltre dieci anni aveva gestito il servizio".

Il nuovo contratto di lavoro, infatti, "non risponde ai requisiti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale Turismo Confcommercio applicato ai lavoratori medesimi dalla società uscente, con una compressione importante delle retribuzioni sino ad allora percepite e dei diritti acquisiti".

In pratica i lavoratori hanno perso l'anzianità aziendale maturata nel servizio e hanno visto la paga oraria "notevolmente ridotta". Il sindacato chiama in causa anche la Regione. "Come organizzazione sindacale- dichiara Silvia Pergola, segretaria Fisascat- abbiamo, in questi 12 mesi, interloquito con la Regione e i dirigenti di Ambient per trovare una soluzione stragiudiziale ad una situazione inaccettabile, che si verifica, tra l'altro, in una regione e in una provincia in cui sono stati sottoscritti protocolli per la legalità e il rispetto dei contratti nazionali maggiormente rappresentativi in materia di appalti forniture e servizi. E' quantomeno singolare che la Regione da una parte firmi patti innovativi e qualificanti, e dall'altra non garantisca, in qualità di committente, i lavoratori che operano in un servizio che si svolge presso le proprie mura".

Si è arrivati così al Tribunale del lavoro. "Dopo un anno di incontri senza soluzione e dopo l'ispezione della direzione territoriale del lavoro- prosegue la rappresentante dei lavoratori- prendiamo atto, con disappunto e rammarico che, da un lato, la cooperativa continua a non voler applicare le condizioni economiche e normative cui i lavoratori hanno diritto e, dall'altro, che la politica non sappia dare attuazione ai protocolli che sottoscrive e promuove bensì tolleri al proprio interno il perpetrarsi di una situazione di illegalità".

Dalla Cisl arriva dunque "ferma condanna e sconcerto di fronte a quello che parrebbe un inquinamento delle regole del mercato, alla rincorsa al prezzo più basso incuranti della dignità dei lavoratori e delle loro condizioni effettive di lavoro. Siamo- conclude Pergola- al fianco dei lavoratori, proseguiamo ora la vertenza al Tribunale del lavoro affinché sia riconosciuta e salvaguardata la loro decennale esperienza lavorativa, le competenze e professionalità guadagnate sul campo, i livelli di inquadramento e le retribuzioni raggiunte". (Bil/ Dire)