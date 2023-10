Bar mal frequentato: licenza sospesa dopo i controlli

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno eseguito un decreto di sospensione delle autorizzazioni per la durata di dieci giorni a carico di un bar a Malalbergo.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Bologna, a seguito di un’informativa dei Carabinieri che

durante i controlli del locale, che non rispettava gli orari di chiusura, avevano accertato che era frequentato da clienti gravati da precedenti di polizia per reati in materia sostanze stupefacenti, armi, ricettazione e lesioni personali.

Tali frequentazioni sono state ritenute "un problema per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il decreto di sospensione delle autorizzazioni è stato notificato al titolare del locale nella giornata del 20 ottobre 2023", fanno sapere i Carabinieri.